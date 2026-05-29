Учителя отмечают, что из-за ИИ оценки школьников стали лучше, а знания - еще хуже

Большинство учителей отмечают, что школьники используют искусственный интеллект (ИИ) вместо самостоятельной работы, что ухудшает качество учебы и снижает уровень знаний, а также затрудняет объективную оценку знаний. Таковы результаты опроса "Актион образование".

56% учителей постоянно сталкиваются с тем, что школьники используют ИИ вместо самостоятельной работы, еще 32% - время от времени. Таким образом, школьников, не использующих ИИ для имитации учебы, почти не осталось.

Это серьезно ухудшило уровень учеников. Так ответили 70% учителей. Только 12% не заметили существенных изменений и лишь 5% видят улучшение.

Показателен еще один результат: 61% педагогов отмечают, что оценки стали выше, но уровень знаний - ниже. Притом что уровень знаний и так был весьма невысокий. Еще 15% ответили, что и оценки стали ниже.

Главная проблема, которую отмечают учителя, - это то, что школьники все реже думают самостоятельно и практически перестают это делать. Они занимаются имитацией учебы, которую все больше воспринимают как "копипаст". Также упоминается то, что школьники сдают готовые списанные работы, даже не понимая, о чем они. На третьем месте по частоте упоминаний - потеря смысла домашних заданий из-за списывания ответов нейросетей. Об этом власти говорят уже второй год.