Депутаты Тюменской областной Думы высоко оценили работу правительства Тюменской области

Александр Моор, губернатор Тюменской области выступил на 49-м заседании Тюменской областной думы 7-го созыва с традиционным отчетом по итогам работы правительства за 2025 год.

Из выступления главы региона стало очевидно, что Тюменская область в прошлом году выполнила практически все поставленные цели.

Несмотря на все экономические сложности и вызовы времени, в Тюменской области по-прежнему активно строится жилье, дороги и магистрали, успешно развивается аграрный комплекс, растут демографические показатели, повышается качество жизни граждан, растет число тюменцев, активно занимающихся спортом и физкультурой.

Так, в 2025-м году было введено в эксплуатацию почти 3 миллиона квадратных метров жилья – это абсолютный рекорд за последние несколько лет. Постоянно идут работы по благоустройству территорий, не только в областном центре, но и в муниципалитетах. В прошлом году привели в порядок 41 дворовую и 72 общественные территории в 16 муниципалитетах юга области. По-прежнему Тюменская агломерация славится своими дорогами – в 2025-м в нормативное состояние было приведено 440 километров дорог и 8 мостовых сооружений, открыли рабочее движение по развязке «Тюмень-Арена», завершили строительство улиц в районе «Комаровский», началась реализация масштабного проекта «Южный коридор», который уведет транзитный транспорт с Московского и Червишевского трактов за пределы жилых районов.

На качество жизни влияют и такие простые вещи как чистая вода, бесперебойное электроснабжение и тепло в квартирах. И если с последними системная модернизация инфраструктуры запущена уже несколько лет назад, то по водоснабжению работа только начинается. В 2025 году правительством области было заключено 16 концессионных соглашений с Росводоканалом, они-то и определят работу отрасли почти на полвека. В ближайшие пять лет, согласно концессии, жители области будут обеспечены чистой питьевой водой.

Тюменская область действительно комфортна для жизни, об этом говорит и тот факт, что Тюмень стабильно входит в пятерку российских регионов-лидеров в индексе качества городской среды. И не только Тюмень, все города юга области официально признаны комфортными для жизни.

Особое внимание в отчете губернатор уделил социальной сфере – здравоохранению, образованию, культуре. В здравоохранении в 2025-м сделано немало – в Ялуторовске открылся региональные сосудистый центр, в Богандинском построили новую поликлинику, в муниципалитетах установлено 19 мобильных ФАПов, 4 врачебных амбулатории, 5 новых женских консультаций, капитально отремонтировали 13 объектов здравоохранения. Помимо преобразований в первичном звене, активно развивается и система высокотехнологичной медицинской помощи. Ежегодно ее получаются около 22 тысяч земляков, что говорит о самодостаточности Тюменской области в этой сфере.

В образовании тоже есть успехи – растет число учеников, сдающих ЕГЭ на максимально высокий балл, в 2025-м году число «стобалльников» достигло 62 человек. Гордостью Тюмени являются успехи учащихся физико-математической школы, которая входит в пятерку лучших школ России. Памятными вехами прошлого года станут открытие обновленного главного корпуса Тюменского государственного университета, масштабная стройка Межуниверситетского кампуса, ввод в эксплуатацию школы-детского сада на почти полторы тысячи мест в поселке Московский.

По коэффициенту рождаемости мы в десятке лидеров по России, в регионе проживает 270 тысяч семей с детьми, из них 40 тысяч – многодетные. Радует тот факт, что многодетных семей становится все больше, тюменцы решаются на третьего и четвертого ребенка, что говорит об их уверенности в завтрашнем дне.

Такие масштабные преобразования требуют немалых финансовых вложений и, следовательно, стабильной работы экономики. Индекс промышленного производства Тюменской области в 2025-м году составил 100,1%, что говорит о ее устойчивости. Тренды последних лет в экономике – создание индустриальных парков и отраслевых кластеров, они в полной мере применимы и к Тюменской области. Так, к уже работающим индустриальным паркам в скором времени добавятся парки «Московский» и «Рощино», в прошлом году велись работы по их проектированию и подготовке градостроительной документации. По словам губернатора, это будут новые точки притяжения для инвесторов. Из кластеров в Тюменской области имеются и активно работают строительно-индустриальный и межрегиональный нефтегазовый. В составе первого сегодня 115 участников из 11 регионов России, второй насчитывает 214 участников из 26 регионов и признан крупнейшим в стране. Участники кластеров создают кооперационные цепочки, усиливая друг друга, экономика получается более прибыльная, более эффективная.

По-прежнему значительный вклад в экономику вносят и предприниматели, их доля в валовом региональном продукте увеличилась почти до 25%. Несмотря на все «удары судьбы», их количество за прошлый год выросло на пять процентов, до 80,5 тысяч. Оценили тюменцы и такую форму предпринимательства, как самозанятость. Самозанятых за прошлый год стало на 33% больше, чем в 2024-м году и превысило 200 тысяч человек.

Немаловажную роль в экономике региона играет и сельское хозяйство. В прошлом году эта отрасль побила сразу несколько рекордов:

- первое место в УРФО по объему выращенной рыбы – 2 981 тонна

- валовой сбор зерновых – более 1,7 млн тонн

- урожайность овощей выращенных в открытом грунте – в тройке лучших по России

- общий объем производства продукции сельского хозяйства – 127,8 млрд рублей

Все это – результат масштабных преобразований в отрасли, свидетельство интереса инвесторов к региону. Губернатор напомнил, что реализация проектов в АПК является частью системной работы по привлечению инвестиций в регион. «Именно инвестиции задают вектор экономического развития, обеспечивая создание новых производств и рабочих мест. Объём инвестиций в основной капитал за 2025 год составил 481 миллиард рублей. По сравнению с 2024 годом рост есть, и он уверенный. В 2025 году в Тюменской области появилось несколько новых инвестиционных ниш, связанных с развитием высокотехнологичных производств, глубокой переработки сырья и инфраструктурных проектов», отметил Александр Моор.

Не обошел губернатор и такую тему как поддержка участников СВО и их семей. «Этот вопрос на особом контроле правительства, мы должны делать для наших героев все, чтобы они максимально вливались в мирную жизнь», подчеркнул Александр Викторович. По аналогии с президентской программой «Время героев» в 2025-м в области стартовал проект «Боевой кадровый резерв Тюменской области». Цель проекта — подготовка квалифицированных компетентных кадров из числа участников и ветеранов специальной военной операции для работы в органах публичной власти, общественных и других организациях Тюменской области. Отбор в проект довольно жесткий – из 1 169 заявок отбор прошли всего 33 ветерана СВО. На сегодняшний день они прошли уже два модуля обучения, трудоустроено 8 участников проекта.

Помимо этого масштабного проекта, ветераны СВО, члены их семей могут воспользоваться услугами «социальных гостиных», юридических бюро, студенты могут рассчитывать на ежемесячную выплату, школьники на бесплатное питание.

Заканчивая отчет, Александр Моор напомнил, что «наши дела сегодня определяют будущее области завтра», а также поблагодарил коллег за активную работу и профессионализм, а жителей за доверие и участие.

В комментариях лидеров партийных фракций и депутатов Тюменской областной думы на отчет губернатора звучали положительные оценки.

Наталья Шевчик, фракция Единая Россия: "Хочется отметить удивительно слаженную командную работу правительства. Нужно учесть множество нюансов и деталей, предусмотреть различные варианты развития событий, чтобы столь уверенно вести этот большой корабль {область} и выполнять задачи. Считаю что команда Александра Викторовича с этим справляется на все 100%."

Иван Левченко, фракция КПРФ: "Можно сказать, что с непростыми вызовами времени правительство области справилось. Деньги есть и на социальные обязательства, и на строительство дорог, и на ЖКХ. Это важно, это дает ощущение стабильности и уверенности людям".

Глеб Трубин, фракция ЛДПР: "Эффективность работы правительства за прошлый год нельзя оспорить. Радует рост числа многодетных, это ведь тоже один из показателей эффективности, люди чувствуют безопасность, доверие. Думаю что и в этом году правительство сможет обеспечить эту безопасность и защиту".

Владимир Пискайкин, фракция «Справедливая Россия»: "Отчет оптимистичный, сделано немало, правительство работало эффективно. Но почивать на лаврах ни в коем случае нельзя, ситуация по-прежнему сложная. Надо уже сегодня думать о завтрашнем дне. И, считаю, нам надо всем обществом сплотиться, усиливать командную работу. Только так можно победить".

Фуат Сайфитдинов, председатель Тюменской областной Думы: "По многим направлениям у области лидирующие позиции. Радуют результаты наших строителей и аграриев. Все достижения, указанные в отчете, свидетельствуют о поступательном развитии региона, где приоритетом является укрепление экономического потенциала и забота о благополучии людей".