В Лысьве 17 людям грозит срок за махинации с госвыплатами

По версии следствия, преступления совершены в период с августа 2022 по октябрь 2023 гг. 14 многодетных родителей решили воспользоваться правом на субсидию (до 450 тыс. руб.) на погашение ипотечных кредитов.

Они обратились за помощью к трём другим фигурантам – рилторам. Они подбирали им подходящее под получение субсидий объекты – комнаты в общежитиях Лысьвы.

Оформив жильё, фигуранты якобы вскоре продавали его, обналичивая и похищая деньги финансовой компании, которая выступала оператором госпрограмм поддержки. Сумма ущерба – более 4,5 млн руб. Дело ушло в суд, сообщает УМВД по Пермскому краю.