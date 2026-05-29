Водителям эвакуируемых машин могут дать 15 минут – сбегать за документами

В Госдуме предложили смягчить правила эвакуации автомобилей на спецстоянку. Так, предлагается внести поправку в КоАП, чтобы у водителя было 15 минут на подтверждение права управления машиной. Законопроект передан в правительство на отзыв, передает ТАСС.

Предлагается дать возможность водителю задержать отъезд эвакуатора с машиной на 15 минут, за это время можно будет принести и предъявить документы на авто. Также предлагается законодательно закрепить возможность доступа в салон эвакуируемой машины, если документы остались в ней.