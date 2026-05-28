Туристов, застрявших в Анталье из-за отмены рейсов Air Anka, вернут домой за три дня

Российских туристов, чьи рейсы из Антальи были отменены из-за турецкого чартерного перевозчика Air Anka, планируют вернуть домой до конца текущей недели. Как заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин, для этого потребуется 10-15 самолетов и 2-3 дня полетов.

"Туроператоры уже занимаются вопросом возвращения российских туристов домой, три рейса уже выполнено. Средняя вместимость самолета от 200 до 350 мест. Нам нужно примерно 10-15 самолетов. Соответственно, такую задачу можно решить за два-три дня. Если бы ситуация случилась в июле-августе, то на вывоз туристов потребовались недели", - приводит слова Горина "Интерфакс".

В ожидании своих рейсов туристы разместились в отелях. Также стоит вопрос о том, каким авиакомпаниям доверить транспортировку россиян, которые уже приобрели путевки в Турцию на это лето. Эту проблему с перевозчиками обсуждают туроператоры.

Ранее мы писали, что сотни туристов из России застряли в аэропортах в ожидании вылета из/в Турцию по вине турецкого чартерного перевозчика Air Anka. У авиакомпании с 25 мая отсутствовало разрешение на полеты в РФ, тем не менее, компания "продала свои провозные емкости туроператору Anex Tour до конца октября". Однако, по согласованию с авиавластями Турции, заявки перевозчика на новые рейсы не удовлетворяются.

Туроператор предложил находящимся на курортах клиентам продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще находится в России, сделают перенос дат вылета, также на другие даты можно сделать возврат.