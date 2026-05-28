Россия ограничит ввоз плодовощной продукции из Армении

Россия с 30 мая вводит ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении.

Как сообщили в Россельхознадзоре, мера будет действовать до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции.

"Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия", — заявили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор вслед за запретом на ввоз армянских цветов зафиксировал проблемы с качеством импортных овощей и фруктов. Глава ведомства Сергей Данкверт пояснил, что армянские власти гарантировали безопасность продукции, однако инспекторы продолжают находить в ней опасных вредителей.

В последние месяцы власти Армении взяли курс на сближение с Евросоюзом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что возможный выход республики из ЕАЭС может привести к серьезным экономическим и социальным последствиям. По его словам, такой шаг может обойтись Армении как минимум в $5 млрд, что соответствует 15–20% ее ВВП.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает Армению на курс бандеровской Украины, это может привести к тому, что Еревану придется закупать российский газ по европейским ценам, это в три раза дороже текущих тарифов.