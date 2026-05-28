В России стали чаще отменять авиарейсы и задерживать вылеты

Российские авиакомпании стали значительно чаще нарушать график полетов, с начала 2026 года. Аналитики "АльфаСтрахования" отмечают, что количество длительных задержек увеличилось вдвое, а число полных отмен рейсов подскочило более чем в четыре раза. На ситуацию повлияли зимние штормы, нестабильность на Ближнем Востоке и регулярные закрытия аэропортов из-за режима "Ковер", сообщает "Ъ".

Страховщики фиксируют двукратный рост опозданий от часа и более. Чтобы не собирать толпы пассажиров в терминалах, перевозчики теперь заранее перекраивают расписание или объединяют несколько рейсов в один. Чаще всего так поступают крупные компании с плотным графиком полетов.

Эти сбои мешают работе делового сектора: бизнес-туристы стали намного чаще возвращать билеты. Авиакомпании заявляют о росте убытков из-за простоев и просят господдержку. Однако Минтранс не планирует выплачивать компенсации. В министерстве считают, что лишние расходы из-за временных ограничений составляют всего 1% от общих затрат компаний.

Ранее в Московской воздушной зоне гражданским самолетам запретили летать ниже 5100 метров. Ограничение охватывает огромную территорию от границы с Беларусью до Урала и южных регионов страны.