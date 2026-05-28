28 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Ценники на техосмотр в России пересчитают по новой методике

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект приказа с новыми правилами расчета стоимости техосмотра. Ведомство хочет, чтобы операторы ТО сами активнее участвовали в формировании цен, предоставляя данные о своих расходах, пишет "Ъ".

Сейчас тарифы в регионах чаще всего просто растут вместе с инфляцией, так как бизнес неохотно делится отчетностью. Чтобы исправить это, ФАС снизила порог участия компаний в расчетах с 50% до 35%. Если же предприниматели снова не пришлют данные, служба предлагает поднять минимальную планку тарифа для легковых машин до 1155 рублей. С учетом всех затрат проверка одного автомобиля может обойтись владельцу примерно в 1,5 тысячи рублей.

Новая методика также уточняет, что при расчете цены не нужно учитывать НДС и госпошлину в 500 рублей за электронную диагностическую карту, которую введут в сентябре 2025 года. Сами представители пунктов ТО поддерживают отмену налогов в тарифе, но сомневаются, что малый бизнес справится со сложной отчетностью для ФАС. Сейчас обязательный техосмотр проходят в основном такси, автобусы и грузовики, а обычные водители - только при продаже машины старше четырех лет или изменении ее конструкции.

Параллельно с новыми ценами власти готовят меры против "фейковых" осмотров: МВД планирует отключать мошенников от базы данных за повторные нарушения. Обсуждение проекта продлится до 16 июня, после чего регионы начнут утверждать тарифы на следующий период.

Сообщалось, что до 80% операторов оформляют документы на машины, которые даже не заезжали в бокс, а процедура лишения их аккредитации занимает слишком много времени. Новые правила упростят наказание за повторные нарушения и одновременно избавят честный бизнес от лишней бюрократии: например, экспертам больше не придется фиксировать пробег автомобиля.

Теги: цена, техосмотр, авто


