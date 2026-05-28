"Кристал Пэлас" стал победителем Лиги конференций и впервые выиграл еврокубок

Английский футбольный клуб "Кристал Пэлас" стал победителем Лиги конференций UEFA, впервые в своей истории выиграв еврокубковый турнир.

В решающей встрече турнира лондонцы переиграли испанский "Райо Вальекано". Матч в Лейпциге завершился минимальной победой — 1:0. Гол на 51-й минуте забил француз Жан-Филипп Матета.

При главном тренере Оливере Гласнере "Кристал Пэлас" выигрывает уже третий трофей. Австрийский наставник возглавил команду в 2024 году. После этого лондонцы выиграли Кубок Англии (2024/25), Суперкубок Англии (2025) и Лигу конференций (2025/26). Ранее ни один из этих трофеев клубу не покорялся.