МИД: РФ приостановит соглашение по газу, если Армения продолжит вступление в ЕС

Россия передала Армении официальную информацию о последствиях вступления республики в ЕС. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В письме Ереван информируется о том, что в случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2 декабря 2013 года.

В апреле, во время визита премьера Армении Николы Пашиняна в Москву, президент РФ Владимир Путин отметил, что Армении объективно невозможно быть и в ЕС, куда она сейчас стремится, и в ЕАЭС. Он предупредил, что Россия может начать применять меры к Еревану.

В конце марта вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москве придется пересмотреть весь комплекс экономических отношений с Ереваном, если Армения продолжит все так же идти в ЕС.