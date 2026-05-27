В Египте взвинтили цены на отели до миллионов из-за затмения

Отели в египетском Луксоре установили астрономические цены на проживание в день солнечного затмения, которое наступит только 2 августа 2027 года. Как сообщает Telegram-канал "Shot Проверка", владельцы гостиниц уже почти распродали все места, так как город станет лучшей точкой для наблюдения за космосом.

В обычное время туристы платят за номер в среднем от 4 до 7 тысяч рублей, но на дату затмения стоимость подскочила до 200 тысяч рублей. Самый дорогой вариант предложил пятизвездочный отель Pyramisa Isis & Suites Luxor: за одну ночь в номере с видом на Нил и полным сервисом администрация просит 7,5 млн рублей. При этом в любой другой день этот же люкс стоит всего 17,5 тысячи рублей.

Несмотря на то, что до события остается больше трех лет, огромный спрос со стороны путешественников позволил отельерам взвинтить цены до рекордных значений. Луксор готовится принять тысячи богатых любителей астрономии, которые готовы платить миллионы за возможность увидеть редкое природное явление в комфортных условиях.