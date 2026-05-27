В квартале "Архангел Михаил" появится 4-метровая "Царь-рампа"

В спортивном квартале "Архангел Михаил" 31 мая открывается новый скейт-парк площадью 3 тыс. кв.м. В честь этого, там установят самую большую в мире мобильную BMX-фигуру – легендарную "Царь-рампу" высотой в 4 м.

Особый подарок для всех любителей экстрима в Екатеринбурге подготовила команда спортивного проекта "РМК Экстрим". За развлекательную программу отвечает Русская медная компания.

Конструкцию эксклюзивно доставят из Москвы. Еще в 2023 году рампа стала "гостем" на масштабном фестивале экстрим-спорта "Царь-рампа" в Перми, посвященном празднованию 300-летия города. Теперь же испытать ее могут спортсмены и юные райдеры из уральской столицы. Размер конструкции составляет 14,5 на 25 метров. Это позволит райдерам всех возрастов показать максимально амплитудные и зрелищные прыжки и трюки.

"Царь-рампа" будет доступна для катания несколько дней. Это наш подарок спортсменам в честь открытия нового скейт-парка. После этого фигуру демонтируют и вернут в Москву, а в спортивном квартале "Архангел Михаил" установят постоянную парк-зону, которая станет частью самого большого скейт-парка региона", – рассказала директор "РМК Экстрим" Анна Веремеенко.

Соревнования пройдут в день открытия сразу в двух зонах – "улица" и "рампа" по трем дисциплинам: самокат, BMX и скейтборд. В зоне "рампа" состоятся также зрелищные состязания среди топ-спортсменов России, которые специально приедут в Екатеринбург на мероприятие.

Открытие скейт-парка и первое катание на "Царь-рампе" также состоится 31 мая. Главными гостями праздника станут топ-райдеры России. Они выступят в роли судей первого Кубка "РМК Экстрим" по самокату, скейтборду и BMX, проведут открытые мастер-классы и встретятся с юными спортсменами Екатеринбурга. Для ребят это уникальный шанс не только увидеть кумиров вживую, но и получить советы от профессионалов прямо на площадке.

Параллельно с соревнованиями гостей ждет насыщенная семейная программа: активности для детей и родителей, развлечения и атмосфера большого спортивного праздника. Вход свободный для всех желающих.