Медики тратят до 50% рабочего времени на цифровую бюрократию

Российские врачи тратят до половины рабочего времени на заполнение различных электронных форм и баз данных, а не на работу с пациентами. Такие данные были озвучены на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

Как сообщил председатель Комитета Сергей Леонов, врачи жалуются, что на оформление разной документации врачи и средний медперсонал могут тратить до 50% времени. Было выдвинуто предложение наделить средний медперсонал правом электронной подписи и создать в России институт "медицинских клерков". Он есть за границей, где при медицинских учреждениях работают люди, занимающиеся только заполнением документации. У врача в таком случае освобождается время на выполнение прямых обязанностей.

Замминистра здравоохранения РФ Вадим Ваньков отметил, что электронный документооборот в России постепенно становится одним из основных инструментов врача: его объемы только в 2025 году составили более 2,3 млрд документов и продожает быстро расти. Только является ли цифровая бюрократия достижением? На одного врача пришлось более 3000 электронных документов в год, или не менее десяти штук в день.

Представитель Народного фронта Ярослав Авдиев привел данные опроса 18 тыс. врачей со всей страны. И 44% отметили, что цифровизация медицины только ухудшила условия их работы.