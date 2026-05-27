Сенатор предложил сохранять первый результат ЕГЭ при неудачной пересдаче

Выпускникам, пересдающим ЕГЭ, нужно дать возможность делать это без потери предыдущего результата. С такой инициативой выступил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

Сейчас можно пересдать любой предмет, но предыдущий результат аннулируется. То есть для выпускника это риск, считает сенатор. Он полагает, что это ограничивает выпускников и только способствует усилению предэкзаменационного стресса, который и так высок. Поэтому можно было бы внедрить так называемый "период спокойной пересдачи", когда дается возможность улучшить резальтат без опасений потерять старый. Он также призывает дать возможность пересдавать два предмета.

В этом предложении есть существенный изъян. Если его принять, то почти все выпускники будут сдавать ЕГЭ два раза, чтобы выбрать наибольший результат. Это приведет к резкому увеличению нагрузки на учителей, которые добровольно-принудительно задействуются при проведении ЕГЭ.

Недавно министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что на "Госуслугах" может появиться возможность пройти пробный ЕГЭ, посмотреть свои результаты и даже подать апелляцию. При этом многие эксперты считают, что результаты ЕГЭ стали самоцелью для выпускников и школ, в то время как целью должен быть высокий уровень знаний.