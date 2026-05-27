Суд против роботов: в России впервые изучат дела об искусственном интеллекте

Верховный суд России впервые проведет масштабный анализ судебной практики по делам, которые связаны с искусственным интеллектом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Председатель суда Игорь Краснов уже поручил специалистам изучить все подобные процессы, чтобы суды по всей стране применяли одинаковые подходы к цифровым технологиям.

Это первое в истории страны исследование, которое охватит сразу все виды судов. Эксперты проверят, как часто ИИ становится причиной споров или помогает совершать правонарушения. Верховный суд хочет понять, как технологии влияют на современное правосудие и какие новые проблемы они создают для граждан и компаний.

Особое внимание судьи уделят вопросам возмещения ущерба, если решение искусственного интеллекта привело к вреду. Судам предстоит решить сложную задачу: кого именно назначать ответчиком по таким искам - разработчика программы или ее владельца. Итогом этой работы станут четкие рекомендации, которые помогут юристам правильно разрешать конфликты в сфере высоких технологий.

Более половины жителей Урала (57%) уже осваивают искусственный интеллект, а работодатели активно внедряют его в процессы найма и обучения. Эксперты "Авито Работы" уверены, что через пять лет ИИ станет таким же привычным инструментом, как Excel или Word, проникая во все сферы, включая рабочие специальности.