Девушку с "кальяном на куличе" приговорили к 3 годам колонии

27-летнюю Ксению Белоусову, раскурившую кальян на куличе, суд приговорил к реальному сроку - 3 годам и 25 дням колонии общего режима. Девушка 13 апреля опубликовала в соцсетях скандальный ролик. Провокационное видео она подписала: "Даже Христос от такого Воскрес".

Обвинение требовало приговорить девушку к реальному сроку в том числе из-за предыдущей судимости — в 2025 году она получила условный срок по делу, связанному с наркотиками (3 года условно), сообщает СКР.

После того, как на ролик девушки обратили внимание в соцсетях и СМИ, она его удалила, опубликовала пост с извинениями, но против нее все равно возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК (оскорбление чувств верующих) — максимальное наказание по этой статье предусматривает до 3 лет лишения свободы.

"Вину я по-настоящему признала, я раскаиваюсь и считаю свой поступок недопустимым. Я теперь знаю, насколько важны атрибуты святой пасхи. Я верующая, хожу в церковь. Моя семья — папа, брат — участники СВО, я трудоустроена и у меня была подработка. Прошу наказание в виде штрафа", — говорила девушка в последнем слове.