В Салехарде в реке обнаружено тело подростка

Следственные органы Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела несовершеннолетнего в реке Преображенка в Салехарде, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

По данным СМИ, подросток мог упасть в воду во время фотосъёмки — он не удержался на мосту и сорвался в реку.

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы инцидента. Для установления точной причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза.