Госдума разрешила сотрудникам ЦБ и "Сбербанка" уничтожать и сбивать беспилотники

Госдума в третьем, окончательном чтении наделила правом уничтожать беспилотники работников Спецсвязи, Центрального банка, Российского объединения инкассации и "Сбербанка России".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что все перечисленные теперь наделяются правом "пресекать функционирование беспилотников" посредством "подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения".

Один из авторов законопроекта – глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что рядом с объектами ЦБ и Сбера можно будет размещать средства защиты от БПЛА. Оплачивать оборудование спецсредствами и наём охраны эти структуры будут из своих средств.