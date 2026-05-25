Югра получила премию Роскачества

Эксперты V Национального органического конкурса высоко оценили работу автономного округа по поддержке производителей органических товаров.

Югра признана победителем в номинации "Регион-лидер по поддержке органического производства". Конкурсная комиссия V юбилейного Национального органического конкурса утвердила победителей среди регионов страны, СМИ, торговых сетей и производителей органической продукции.

Лидеры были определены в 11 различных номинациях. Всего в рамках заявочной кампании поступило 487 заявок из 74 субъектов России, сообщает администрация Югры.