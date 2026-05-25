Полный взлет: импортозамещенный Ка-226Т впервые поднялся в небо

Полностью российский вертолет Ка-226Т с новым отечественным двигателем ВК-650В успешно совершил свой первый полет. Об этом сообщил Минпромторг России. Во время 20-минутных испытаний пилоты проверили управляемость машины, выполнили маневры и зависание над площадкой. Замглавы "Ростеха" Владимир Артяков подтвердил, что силовая установка отработала штатно. Конструкторы бюро Миля и Камова заменили все иностранные компоненты, включая авионику и системы управления, сохранив при этом проверенную форму фюзеляжа.

Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков отметил, что соосная система винтов делает вертолет устойчивым и простым в эксплуатации. Благодаря модульной конструкции техники могут сменить назначение машины всего за 45 минут - например, превратить пассажирский салон в медицинский модуль. Ка-226Т идеально подходит для работы в городах и посадок на палубы малых судов. Разработчики уверены, что полностью отечественная машина обеспечит стране технологическую независимость и станет незаменимой для спасательной и патрульной авиации.

Сообщалось, что на Первом международном форуме по безопасности госкорпорация "Ростех" представит новейший зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 "Цитадель", созданный для круглосуточной охраны стационарных объектов от беспилотников.