Мотоциклистам могут разрешить езду по автобусным полосам

Министерство транспорта РФ изучит предложение разрешить мотоциклистам ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Никитин в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым. Министр отметил, что как байкер он поддерживает эту идею, но как руководитель министерства обязан сначала подумать о безопасности и детально проработать этот вопрос.

Специалисты ведомства рассмотрят инициативу вместе с правилами для электровелосипедов. Андрей Никитин подчеркнул, что экспертам нужно найти оптимальную схему движения, которая не создаст угроз на дороге. В ближайшее время министерство проанализирует, как появление мотоциклов на "выделенках" повлияет на общий поток машин и безопасность пассажиров автобусов.

Сообщалось, что Министерство транспорта представило масштабный план по повышению безопасности на дорогах до 2030 года, главная цель которого — выполнить поручение президента и сократить число жертв в авариях в 1,5 раза. Ведомство сделает ставку на строительство объездов вокруг городов для вывода грузовиков, расширение трасс и возведение новых развязок с надземными переходами.