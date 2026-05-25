Архитекторы космоса: почему без пыли не существовало бы Вселенной

Журнал "Universe Today" рассказал о ключевой роли космической пыли в эволюции космоса. Без этих микроскопических зерен газ не смог бы остыть и сжаться, а значит, звезды и планеты никогда бы не появились. Пылинки работают как радиаторы: они поглощают тепло нагретого газа и выводят его наружу. Это снижает внутреннее давление в облаках и позволяет гравитации зажечь новые солнца, пишут "Известия".

Пыль также защищает молекулы от разрушительного излучения соседних светил, сохраняя структуру "звездных яслей". Именно из пыли строятся планеты: частицы слипаются в камни, затем в валуны и крупные планетезимали. Кроме того, пылевые потоки переносят по галактике органику, необходимую для жизни.

Ежегодно на Землю падает 40 тысяч тонн такого материала. В метеоритах ученые находят частицы старше 7 миллиардов лет - они возникли задолго до Солнца и являются древнейшей материей, доступной человеку.

