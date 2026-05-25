Песков: Кремль обратил внимание на отказ ряда западных СМИ ехать в Старобельск

Ряд западных СМИ под различными предлогами отказались поехать в Старобельск, чтобы посмотреть на последствия удара ВСУ по колледжу, Кремль обратил на это внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла", - цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил работу Минобороны, МИД РФ и других ведомств, которые быстро смогли организовать эту важную поездку.

Напомним, ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. В результате удара пострадали 65 детей. 21 ребенок погиб, а остальные получили повреждения различной степени тяжести. Ранее около 50 представителей СМИ из 19 стран прибыли на место трагедии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Токио своим журналистам запретил принимать участие в поездке, ВВС официально отказались, CNN в отпуске.