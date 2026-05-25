Незаконное имущество экс-замминистра ЖКХ Свердловской области и бывшего мэра Дегтярска собираются национализировать

Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит иск об изъятии в доход государства РФ имущества на сумму свыше полумиллиарда рублей, полученного коррупционным путем.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, в деле фигурирует 5 юридических и 17 физических лиц, среди которых бывший замминистра ЖКХ Свердловской области Сергей Гайда, экс-глава Дегтярска Вадим Пильников и его бывший заместитель Виктор Солдатов.

"Истец просит изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем (денежные средства на банковских счетах)", - отмечают в пресс-службе.

Рассмотрение дела назначено на 4 июня. Пока на имущество ответчиков наложен арест в качестве обеспечительных мер по иску.

Напомним, что ранее уральские бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров, а также бывший министр МУГИСО Алексея Пьянков и председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных тоже стали фигурантами дела о национализации имущества. Если раньше речь шла о бизнесе, то теперь - о земельных участках, автомобилях, недвижимости и денежных средствах на банковских счетах, которые ответчики получили неправомерным путем.