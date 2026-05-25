В Чехии задержали митрополита Илариона по делу о наркотиках

Чешская полиция задержала митрополита Илариона (Алфеева). Силовики подозревают его в хранении наркотиков. Об этом сказано в заявлении редакции Telegram-канала митрополита Илариона.

24 мая 2026 года после выезда от православного храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах был остановлен автомобиль, в котором находились митрополит Иларион и сопровождавший его оператор.

"В ходе досмотра в багажном отделении были обнаружены четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Состав, происхождение и характер вещества должны быть установлены только компетентной экспертизой. Митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению запрещённых веществ и считает произошедшее провокацией", — сказано в заявлении редакции Telegram-канала.

Тем не менее, полицейские предъявили священнослужителю официальное подозрение, поместили его в следственный изолятор и забрали личные вещи. Сейчас судья, прокурор, адвокат и российский консул проводят допрос владыки.

Иларион много лет руководил Отделом внешних церковных связей Московского патриархата, а позже возглавлял епархию в Венгрии. В 2024 году Синод РПЦ отстранил его от управления епархией на фоне секс-скандала, после чего он переехал служить в храм Петра и Павла в Карловых Варах.

