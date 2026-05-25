СМИ: В Москве из горящего хостела эвакуированы более 600 человек

Пожар произошел в хостеле на востоке Москвы, людей эвакуируют из здания, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, пожару присвоен второй ранг сложности.

Как сообщили в ГУМЧС по городу, возгорание произошло на втором этаже административного здания на Монтажной улице. В ведомстве утверждают, что до прибытия пожарных люди самостоятельно покинули помещения.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что из здания эвакуировали более 600 человек.