Девушку, пострадавшую при атаке ВСУ в Старобельске, доставили в Москву

Девушку 2003 года рождения, пострадавшую при атаке ВСУ на общежитие в Старобельске, доставили в Москву.

Дорогу она перенесла удовлетворительно, ее состояние тяжелое. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Напомним, ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. В результате удара пострадали 65 детей. 21 ребенок погиб, а остальные получили повреждения различной степени тяжести. Ранее около 50 представителей СМИ из 19 стран прибыли на место трагедии.