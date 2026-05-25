В Подмосковье 18 человек пострадали в крупной аварии

В Пушкинском районе Московской области количество раненых после крупной аварии увеличилось до 18 человек. Оперативные службы сообщили ТАСС, что среди пострадавших оказались четверо детей. Врачи уже госпитализировали пять человек, а один участник столкновения погиб на месте. Ранее спасатели располагали информацией лишь о шести раненых, но позже уточнили масштаб происшествия.

Массовая авария случилась вечером 24 мая на 44-м километре Ярославского шоссе возле поселка Лесной. В одну кучу столкнулись сразу две фуры и 11 легковых автомобилей. Движение на этом участке трассы оказалось практически заблокировано из-за большого количества разбитых машин.

Пресс-служба регионального ГУ МВД назвала причину случившегося. Водитель грузовика с полуприцепом потерял управление и выехал на встречную полосу, где протаранил поток машин. Сейчас полицейские устанавливают все детали инцидента и проверяют состояние водителя большегруза, который спровоцировал это смертельное столкновение.

Ранее сообщалось, что в Тюмени на 18 километре федеральной автодороги Тюмень - Ишим - Омск произошло столкновение "Toyota Camry" и "Mitsubishi Delica". Трое человек погибли, семь - пострадали.