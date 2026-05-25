Легкомоторный самолет сбил в небе над Альпами парапланеристку

44-летняя парапланеристка едва не погибла в Австрии при столкновении с легкомоторным самолетом. Инцидент произошел на высоте около километра. Шокирующие кадры запечатлела камера спортсменки.

Она кружила в потоке воздуха над австрийскими Альпами недалеко от Зальцбурга, когда сзади к ней неожиданнои быстро приблизился винтовой самолет, зацепивший купол параплана.

Женщина начала падать, но успела выпустить запасной парашют и на нем спустилась. Приземление на небольшом резервном куполе не было приятным – она резко затормозила о ёлку. В результате происшествия парапланеристка получила лишь несколько синяков и царапин.

Власти сообщили, что спортсменка приземлилась на лесную тропинку, ее нашли спасатели и доставили вертолетом в ближайший госпиталь.

Самолет и те, кто были на борту, не пострадали. 28-летний пилот, совершавший обзорный полет, сообщил, что не успел среагировать. Пролети он ниже на три метра – парапланеристка бы погибла.