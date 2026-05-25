Педагога-педофила хоровой школы Екатеринбурга посадили на 15 лет

Свердловский областной суд вынес приговор педагогу Детской хоровой школы № 2 г. Екатеринбурга Данилу Кириллову, признав виновным в преступлениях против половой неприкосновенности троих малолетних.

Установлено, что Кириллов, желая удовлетворить свои половые потребности, совершал действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних. Сам же осужденный свою вину не признал, заявив, что никаких действий против детей не совершал и просил его оправдать.

"Оценив все представленные доказательства, показания свидетелей, суд признал Данила Кириллова виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч.4 ст.132; п. "б" ч.5 ст.132 УК РФ", - рассказали в пресс-службе суда.

По совокупности преступлений педагогу назначено окончательное наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Ему также запретили работать с детьми следующие 15 лет, с последующим ограничением свободы на срок два года.

Он взят под стражу в зале суда. Помимо этого, судом удовлетворены гражданские иски в пользу потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.