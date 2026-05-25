В Индии тигр убил четырех женщин во время сбора листьев в лесу

В индийском штате Махараштра тигр напал на группу местных жительниц и убил четырех из них. Об этом сообщает РГ со ссылкой на издание The Indian Express. Инцидент произошел, когда тринадцать женщин зашли в лесные заросли, чтобы собрать листья дерева тенду для продажи.

Хищник внезапно выскочил из засады и набросился на людей. Зверь растерзал четырех женщин, а остальные девять участниц группы успели убежать и спастись. Как передает Lenta.ru, специалисты уже опознали всех погибших.

После этой трагедии местные власти отправили в леса дополнительные патрули для охраны территории. Чиновники официально попросили жителей не ходить в чащу поодиночке и всегда оставаться на виду у других людей. Сейчас полиция и лесничие следят за перемещениями тигра, чтобы защитить население от новых атак.

Ранее россиянин отсудил компенсацию у базы отдыха в Хабаровском крае после нападения тигра, которое произошло в глэмпинге на территории нацпарка в конце 2024 года. Хищник атаковал мужчину прямо в банном чане на улице, нанеся ему тяжелые рваные раны и перелом бедра, пока сотрудник базы не отогнал зверя.