25 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

В Нягани осужден убийца и насильник, забравший жизнь девочки 24 года назад

Няганский городской суд признал виновным 45-летнего Александра Ульянова в убийстве 17-летней девушки, совершенном в 2001 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Судов Югры.

В раскрытии преступления, совершенном 24 года назад наконец-то поставлена точка. Виновному назначено 19 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в силу. У сторон есть 15 суток на его обжалование. Сам процесс рассматривался в закрытом режиме.

История началась в ночь с 24 на 25 ноября 2001 года. В лесу Восточного микрорайона Нягани обнаружили тело молодой девушки. Было установлено, что потерпевшая является несовершеннолетней, а экспертиза подтвердила насильственный характер смерти. Преступник, совершив убийство, пытался скрыть изнасилование, насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью и разбой.

Также было установлено, что осужденный в 1997 году совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении другой несовершеннолетней. Той девочке на момент преступления не исполнилось 14 лет.

Долгие годы преступления оставались нераскрытыми. Причастность Ульянова к совершению преступлений была установлена в 2025 году. В июне того же года его задержали в Хабаровском крае и арестовали. Уголовное дело поступило в Няганский городской суд 19 февраля 2026 года.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Отметим, что суд установил, что сроки давности уголовного преследования в соответствии со ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации истекли через 10 лет со дня совершения тяжких преступлений, то есть в 2012 году, и через 15 лет со дня совершения особо тяжких преступлений, то есть в 2016 году.

С учетом закона суд прекратил уголовное дело в отношении Ульянова по всем преступлениям, за исключением убийства потерпевшей (п. п. "з, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, сопряженное с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, совершенное с целью скрыть другие преступления). За это преступление предусмотрено пожизненное лишение свободы. В таком случае применение к подсудимому сроков давности не является обязательным.

Вопрос о применении сроков давности и освобождении от уголовной ответственности решается судом, при этом пожизненное лишение свободы назначено быть не может.

Суд с учетом всех обстоятельств не нашел оснований для освобождения Ульянова от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Признал его виновным и назначил наказание.

Теги: изнасилование, убийство, уголовное дело, сроки давности


