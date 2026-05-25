Трое погибли, семь пострадали: под Тюменью произошло ДТП с двумя легковушками

В Тюмени на 18 километре федеральной автодороги Тюмень - Ишим - Омск произошло столкновение "Toyota Camry" и "Mitsubishi Delica".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона, водитель "Toyota Camry" не справился с управлением и выехал на встречку, где произошло столкновение с другой легковушкой. В ДТП погибли водитель и два пассажира Mitsubishi.

Семь человек получили травмы.

На место ДТП выехал заместитель прокурора района Манолис Терсенов. Прокуратура района по данному факту организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.