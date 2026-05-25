25 Мая 2026
Экономика Центральный ФО Республика Тыва
Фото: kremlin.ru

Владислав Ховалыг доложил Президенту о сокращении безработицы в Туве почти в 4 раза за 5 лет

На состоявшейся в Кремле встрече с Президентом России глава Тувы Владислав Ховалыг доложил Владимиру Путину о создании в ближайшие годы более 7 тысяч новых рабочих мест в регионе.

По достижении этого результата, как сказал глава республики, регион из трудоизбыточного с самым высоким уровнем безработицы перейдет в ранг трудодефицитного, то есть испытывающий нехватку рабочих рук.

Владислав Ховалыг также сообщил, что по итогам 2025 года в Туве зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы – 4,8% экономически активного населения. Пока это выше среднероссийской безработицы (2,2%), но положительная динамика была высоко оценена Президентом, как и темпы развития республики в целом.

Владимир Путин, в частности, отметил, что экономика республики росла вдвое быстрее, чем в среднем по стране.

"За прошлый год он (ВРП) почти в два раза выше, чем по России в целом", - отметил глава государства.

Глава государства знает и считает важным развитие не только добычных, но и менее масштабных инвестиционных проектов, которые реализует Тува. Благодаря этим проектам республика за 5 лет уменьшила уровень безработицы в три раза – с 19,1 тысячи до 6,2 тысячи человек.

Также на высокие темпы снижения безработицы в Туве оказывают влияние масштабное строительство школ, многоквартирного жилья, а также началом реализации инвестиционного проекта по освоению литиевого месторождения. В рамках только этого проекта компанией «Эльбрусметалл-литий при плане 110 человек трудоустроено 230, из которых 200 – это местные жители.

Как сообщил Владислав Ховалыг президенту, в целом по республике за минувший год было создано 1792 новых рабочих места – на 287 больше, чем планировалось. Минэкономики Тувы прогнозирует дальнейший рост и появление еще большего количества рабочих мест - ожидается, что до 2032 года региональному рынку труда понадобится около 33 тысяч новых работников.

