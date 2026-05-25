Экономика Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук: Ремонтные работы на путепроводной развязке «Улица 65-летия Победы-проспект 60-летия Октября» идут с опережением графика

Мэр Хабаровска проинспектировал ход работ на важном для города дорожном объекте, который ремонтируется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом.

Дорожники в ходе ремонта на развязке «Улица 65-летия Победы - проспект 60-летия Октября» поменяют асфальтовое покрытие, произведут обустройство деформационных швов, барьерного ограждения, водоотведения, тротуара. Общий объем стоимости работ составляет  более 400 млн рублей.

«На данный момент работы идут с опережением графика. Этот объект переходящий. По контракту его должны сдать во второй половине 2027 года. Однако подрядчик делает все, чтобы завершить работы раньше, чтобы как можно меньше создавать проблем для водителей. На этом участке проходит большой транспортный поток. Отмечу, что путепровод длительное время нуждался в комплексном ремонте. Благодаря поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина, который инициировал национальный проект «Инфраструктура для жизни», мы можем решить эту проблему. После проведения работ конструкция будет более надежной, а движение по развязке станет комфортнее для автомобилистов. Большое внимание уделено качеству применяемых материалов. Контролируют реконструкцию путепровода на всем протяжении специалисты управления дорог и внешнего благоустройства администрации города», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Как сообщили в администрации города, на ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» Хабаровску в этом году выделено более 1 млрд рублей. Вместе с развязкой «Улица 65-летия Победы - проспект 60-летия Октября» на федеральные средства в 2026 году будут отремонтированы проспект 60-летия Октября от переулка Гаражного до улицы Большой (завершающий этап реконструкции проспекта), участки улиц Серышева, Шеронова, Запарина. Также дорожники приведут в порядок бульвар Москвитина, завершат работы на улице Выставочной.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, ремонт дорог, нацпроект, инфраструктура для жизни


