Текущие ограничения скоростей на российских дорогах предложили пересмотреть

В Национальном автомобильном союзе предложили пересмотреть существующие в России ограничения скорости на дорогах. Предложение глава союза Антон Шапарин направил на имя председателя правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, вице-премьеру Марату Хуснуллину.

В отраслевом союзе отмечают, что в последние годы автомобили стали безопаснее, тормозные системы – эффективнее, при этом ограничения на многих дорогах соответствуют старым представлениям о возможностях машин, передает Mash.

Шапарин считает, что многие "устаревшие" ограничения водители игнорируют, а те, кто ездит по правилам, становятся помехой потоку и даже сталкиваются с агрессией. Встречаются и прямые противоречия: на каком-то участке ограничение для автомобилей может быть 10 км/ч, а для средств индивидуальной мобильности – до 25 км/ч.

Союз предлагает провести аудит ограничений на дорогах с помощью искусственного интеллекта, проанализировать трафик, аварийность, состояние трасс, и где можно снизить ограничения без ущерба безопасности – сделать это.