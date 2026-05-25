25 Мая 2026
в россии
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук: Хабаровские ТОСы с каждым годом разрабатывают все более интересные проекты

В краевой столице прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню территориального общественного самоуправления. Его провели в Городском дворце культуры. В настоящее время движение по развитию ТОС объединяет тысячи неравнодушных хабаровчан, которые по собственной инициативе преображают дворы, строят детские площадки и создают уют в родном городе.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на мероприятии награждения активистов объявил о существенном увеличении финансовой поддержки инициатив горожан.

«На сегодняшний день в городе уже создано и успешно работает 550 ТОС. Масштабному развитию движения способствует региональный партийный проект «Единой России» «ТОС – в каждый двор», а также системная поддержка со стороны краевых и городских властей. Поздравляю всех активистов с Днем территориального общестенного самоуправления! Сегодня это эффективный инструмент объединения граждан: не нужно ждать перемен, чтобы сделать город лучше, - можно начинать прямо со своего двора. Благодаря вашему участию, уважаемые представители ТОСов, Хабаровск становится уютнее, красивее и добрее. По инициативе губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина на поддержку ТОС в 2026 году в рамках регионального конкурса выделено 500 тысяч рублей. Со своей стороны, я принял решение в 2027 году увеличить финансирование городского конкурса до 30 миллионов рублей. Спасибо за вашу активную позицию и неравнодушие», - подчеркнул Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Председатели ТОС отмечают, что грантовая поддержка - это важная возможность осуществить масштабное благоустройство.

«Мы очень благодарны, что такая программа существует. Она дает возможность получить дополнительные средства из городского и краевого бюджетов. Денег, которые жители платят по квитанциям, обычно хватает только на текущие нужды, их недостаточно для серьезного благоустройства дворов. Благодаря ТОСам мы можем создавать на своих придомовых территориях площадки, в которых заинтересованы жители», - отметила Наталья Ковшикова, председатель ТОС «Мир».

Многие территориальные общественные самоуправления в Хабаровска активно включаются в конкурсную борьбу.  

«Мы новички в сентябре зарегистрировались и  победили! Теперь сможем реализовать наши проекты по благоустройству. Мы очень благодарны мэру Хабаровска Сергею Анатольевичу Кравчуку за то, что поддерживает наши инициативы, а также нашему комитету по управлению Железнодорожным районом за поддержку. После создания ТОС жители наших домов очень сдружились, мы совместно делаем жизнь вокруг себя лучше», - сказала Людмила Береговых, председатель ТОС «ЧЕХОВ».

«Каждый наш проект мы пишем совместно с жильцами. Представители комитета администрации всегда нам помогают, направляют и подсказывают. У нас еще много смелых идей, которые мы планируем воплотить благодаря краевому и городскому конкурсам грантов», - сообщила Алина Боднар, председатель ТОС «Трубный».

После торжественной части мероприятия организаторы провели праздничную лотерею, в рамках которой председателям хабаровских ТОС была предоставлена возможность выиграть различные призы для благоустройства своей придомовой территории, в том числе оборудование для спортивного городка на сумму около 150 тысяч рублей.

