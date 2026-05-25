Пожарные локализовали огонь в Ивделе, разросшийся на 1,5 тысячи гектаров леса

Огнеборцам удалось локализовать крупный пожар в Ивдельском лесничестве, который с прошлой недели успел разрастись до 1,5 тыс. га. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По поручению губернатора Дениса Паслера ход тушения на месте координирует министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов. Он и доложил об обстановке, добавив, что над ликвидацией возгорания продолжают работать более 100 человек.

"Остановить распространение огня удалось благодаря опашке кромки лесного пожара при помощи тяжелой спецтехники, а также применению технологии встречного пала. Существенную роль сыграли вертолеты Ми-8, которые в общей сложности сбросили на возгорание более 60 тонн воды. Все продолжают работать на своих местах, чтобы ликвидировать этот лесной пожар", — заявил Мамонтов.

Напомним, за предыдущие сутки специалисты Уральской авиабазы ликвидировали четыре лесных пожара на территории Свердловской области. Всего на территории региона в 2026 году возник 71 лесной пожар, из которых в первые сутки ликвидированы 70. Общая площадь возгораний составила 2 тыс. га.