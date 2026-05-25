Цены на нефть обвалились на фоне успеха переговоров Вашингтона и Тегерана

Цены на нефть на мировых рынках падают на фоне заявлений Трампа о готовности подписать соглашение с Ираном. Так, стоимость барреля нефти марки Brent впервые более чем за месяц обвалились ниже $95.

Спад последовал за комментариями президента США Дональда Трампа о значительном прогрессе в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Согласно сообщениям, Иран дал принципиальное согласие вновь открыть Ормузский пролив, один из важнейших мировых маршрутов транспортировки нефти. Ормузский пролив имеет стратегическое значение, поскольку почти пятая часть мировых поставок нефти проходит через этот узкий морской коридор. Любые перебои в его работе обычно приводят к резкому росту цен на нефть.

Возможность сохранения открытого доступа к водному пути снизила опасения по поводу перебоев в поставках, что побудило трейдеров продавать нефтяные контракты и снижать цены.

Несмотря на оптимизм на нефтяных рынках, Трамп подчеркнул, что Вашингтон будет действовать осторожно в переговорах с Ираном. В сообщении в своей соцсети Truth Social он заявил, что блокада США иранских портов останется в силе до тех пор, пока не будет достигнуто и подписано официальное соглашение.