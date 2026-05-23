"Звуки ада": жители Заполярного жалуются на гул из Кольской сверхглубокой скважины

Жители города Заполярный в Мурманской области стали чаще слышать пугающий ночной гул со стороны Кольской сверхглубокой скважины. Канал SHOT сообщает, что люди называют эти звуки "голосами из ада". Местная легенда гласит, что во время бурения в 1970-х годах рабочие открыли вход в преисподнюю. Недавно туристы из Санкт-Петербурга привезли к объекту мощный микрофон и записали из глубины необычные вибрации, что еще сильнее подогрело интерес сталкеров к заброшенному месту.

Ученые объясняют ситуацию проще и ссылаются на законы физики. Они утверждают, что в ясную погоду воздух хорошо проводит звук, поэтому жители слышат шум самолетов или работу норвежских заводов. Кольская скважина до сих пор удерживает рекорд Гиннесса как самая глубокая точка, которой достиг человек. Инженеры бурили ее с 1970 по 1991 год и остановились на отметке 12 262 метра. В 1994 году проект закрыли после нескольких аварий, но он до сих пор остается уникальным научным объектом.