Роспотребнадзор запретил продажу бракованного алкоголя из Армении

Роспотребнадзор запретил магазинам продавать некачественный алкоголь из Армении. Пресс-служба ведомства сообщила, что специалисты уже разослали торговым сетям и импортерам требование немедленно убрать эти товары с полок. Власти пошли на такой шаг, чтобы защитить покупателей от продукции, которая нарушает обязательные государственные стандарты, сообщает РИА Новости.

Под санкции попали напитки заводов "Веди-алко", "Абовянский коньячный завод" и "Шахназарян". Проверку провалили красное полусладкое вино "Гетап Вернашен", белое сухое "Веди Алко" Харджи и марка "Легенды Arni". Среди крепких напитков эксперты забраковали "Армянский коньяк 5 звезд" и семилетний коньяк "Шахназарян ХО". Сейчас регулятор следит, чтобы компании вовремя изъяли все перечисленные партии из оборота.

Ранее Россельхознадзор вслед за запретом на ввоз армянских цветов зафиксировал проблемы с качеством импортных овощей и фруктов. Глава ведомства Сергей Данкверт пояснил, что армянские власти гарантировали безопасность продукции, однако инспекторы продолжают находить в ней опасных вредителей.