Взрыв газа на шахте в Китае убил 90 человек: полиция задержала директора

Число погибших при взрыве газа на угольной шахте "Люшеню" в китайской провинции Шаньси выросло до 90 человек. Об этом сообщает РГ со ссылкой на газету Global Times. Изначально власти заявляли о 82 жертвах, но позже поисковые группы нашли тела еще восьми горняков. Трагедия случилась в пятницу в 19:29 по местному времени, когда под землей работали 247 шахтеров. Мощный хлопок газа застал людей на рабочих местах в конце дня.

Сейчас на объекте идет масштабная спасательная операция. Сотрудники экстренных служб разбирают обломки и проверяют тоннели, надеясь найти выживших. Агентство "Синьхуа" передает, что полиция уже задержала руководителя компании Shanxi Tongzhou Group, которая владеет этой шахтой. Следователи выясняют, почему на предприятии скопился газ и почему системы безопасности не предотвратили аварию.

Управление по чрезвычайным ситуациям округа Циньюань подтвердило точное время инцидента и количество людей в смене. Власти региона обещают тщательно расследовать причины случившегося и проверить другие шахты в округе. Пока спасатели работают под землей, медики оказывают помощь тем, кого удалось вывести на поверхность сразу после взрыва. Ситуация остается тяжелой, так как специалисты все еще обследуют поврежденные участки шахты.

Ранее на химическом заводе MOL Olefin-1 в венгерском городе Тисауйварош произошел мощный взрыв во время запуска оборудования после ремонта. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подтвердил гибель одного рабочего и сообщил о семи пострадавших с тяжелыми ожогами.