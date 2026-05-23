Гарри Каспарова* объявили в международный розыск по уголовным делам

Следователи объявили Гарри Каспарова* в международный розыск. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, ранее суд заочно арестовал его за оправдание терроризма в интернете и нарушение правил работы иностранного агента. Теперь силовики ищут его через межгосударственные каналы.

Замоскворецкий суд Москвы постановил отправить Каспарова* под стражу на два месяца. Этот срок начнется с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы. Сейчас обвиняемый живет за пределами страны.

По статье об оправдании терроризма Каспарову* грозит до семи лет лишения свободы. Еще два уголовных эпизода связаны с игнорированием статуса иноагента, что может добавить к сроку до двух лет колонии.

*признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов