В Ивделе введен режим ЧС из-за 800 гектаров горящего леса

В Ивделе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за лесного пожара, разросшегося до 800 га. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

"Нам удается сдержать границы возгорания вдали от населенных пунктов, чтобы жизни и здоровью людей ничего не угрожало. Для максимально эффективной работы и оперативной концентрации сил и средств в Ивделе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера", — сказал министр.

Напомним, что еще вчера сообщалось об усилении группировки людей и техники для ликвидация возгорания. На месте пожара работает 90 человек, задействовано 11 единиц техники и два вертолета Ми-8. Сейчас сотрудники Уральской авиабазы при помощи тяжелой спецтехники опахивают пожар по кромке, чтобы остановить низовой огонь. Вертолеты уже произвели 13 сбросов или 33 тонны воды. В течение дня на место возгорания прибудут еще 14 десантников-пожарных и пять парашютистов-пожарных.

Всего на территории региона в 2026 году возникло 63 лесных пожара, из которых в первые сутки ликвидированы 62. Общая площадь возгораний составила 1,5 тыс. га.