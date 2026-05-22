В Перми подросток пнул ногой женщину в автобусе после замечания о курении

В Перми подросток, подозреваемый в избиении женщины в автобусе, задержан следователем СК России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.



Расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка).



Следствием установлено, что в вечернее время 21 мая 2026 года в автобусе маршрута №4, следовавшего по территории Индустриального района города Перми, несовершеннолетний 2010 года рождения, нанес женщине, сделавшей ему замечание по поводу курения, удары руками и ногами в область тела.



Следователем СК России подозреваемый установлен и задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Допрашиваются свидетели и очевидцы, отсматриваются видеозаписи. Расследование уголовного дела продолжается.