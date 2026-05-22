На Южном Урале бывший топ-менеджер ММК не смог выйти из СИЗО

В Челябинске оставлено в силе решение об аресте бывшего заместителя генерального директора Магнитогорского металлургического комбината Павла Кравченко.

Защита просила отпустить топ-менеджера под домашний арест. Челябинский областной суд оставил решение в силе, сообщает прокуратура области.

По данным следствия, преступление совершено в 2020-22 гг. замгендиректора якобы обеспечил передачу своему 58-летнему знакомому 50% доли в уставном капитале одного из ООО, стоимость активов в которой составляет более 30 млн руб. Целью этого шага стало создание условий для сотрудничества комбината и компании в процессе строительства объекта.

Потом бывший сотрудник завода в июле 2021 – мае 2022 гг. якобы был подкуплен тем же человеком через приобретение и поставку за счёт этой организации различных стройматериалов ценой в 1,7 млн руб. Позже их использовали для возведения жилого дома в курортной зоне озера Банное. В 2023-24 гг. злоумышленник якобы получил в качестве коммерческого подкупа денежные средства в размере свыше 8,8 млн руб.