Философа из РАН обвинили в крупном мошенничестве

Следователи МВД предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере старшему научному сотруднику Института философии РАН Светлане Месяц. Источники РБК сообщают, что кандидат философских наук проходит по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Тверской районный суд Москвы рассмотрел материалы дела и 21 апреля запретил женщине покидать жилье, выбрав домашний арест в качестве меры пресечения. Сама Светлана Месяц свою вину не признает.

В этот же день сотрудники правоохранительных органов пришли в здание института с обысками. Свидетели ситуации подтвердили, что оперативники работали в помещениях научного учреждения в рамках расследования. Знакомые с ситуацией люди связывают задержание Светланы Месяц и визит силовиков с действиями бывшего руководителя института Анатолия Черняева. По их словам, именно он написал заявления в полицию и попросил проверить, как сотрудники тратят научные гранты.

Следствие сейчас выясняет детали распределения бюджетных денег, которые государство выделяло на исследовательские проекты. Пока правоохранители собирают доказательства, представители Института философии РАН готовят официальный ответ на запросы журналистов. Сам Анатолий Черняев, чьи заявления могли стать поводом для дела, общаться с прессой отказался. Расследование продолжается, и теперь экспертам предстоит разобраться в законности использования финансовых средств внутри академического института.

