Ракетная опасность объявлена одновременно в четырех регионах РФ

Ракетную опасность объявили сразу в четырех регионах РФ - в Липецкой, Орловской, Белгородской и Брянской областях.

Жителей просят спуститься в подвальное помещение или подземное пространство. При нахождении дома рекомендовано укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

20 мая Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В Белгороде была пробита кровля многоквартирного дома. Никто не пострадал.