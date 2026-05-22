Посевная кампания в Тюменской области перешагнула экватор

Посевная кампания в регионе перешагнула экватор. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Аграрии работают по графику. В Тюменской области засеяно уже 53% планируемых площадей, это почти 400 тысяч гектаров. В лидерах по ведению посевных работ - хозяйства Викуловского, Юргинского и Заводоуковского муниципальных округов.



"Погода позволяет сохранять высокие темпы работ, причем пока они ведутся с опережением прошлогодних показателей. Желаю аграриям успехов в труде и достойных урожаев!" - обратился к аграриями губернатор.

Ранее сообщалось, что работы ведут 242 хозяйства из 21 муниципального округа. По данным департамента агропромышленного комплекса Тюменской области на 19 мая, яровой сев зерновых, зернобобовых, технических, однолетних культур, картофеля и овощей проведен на 326,8 тысячи гектаров. Сельхозпроизводители посадили 4 000 гектаров картофеля и посеяно 653 гектара овощей. Обеззараживание проведено в объеме 108,3 тысячи тонн семян или 83%. Минеральные удобрения внесены на площади 262,5 тысячи гектаров.

Кроме этого, аграрии создали 1 406 километров минерализованных полос.