Происшествия Иркутская область
Фото: Накануне.RU

Наводнение в Приангарье: вода зашла в десятки домов после ливней

Сильные дожди привели к выходу рек из берегов в Усольском районе Иркутской области. Вода затопила около 60 приусадебных участков и зашла в 44 жилых дома в поселке Тальяны. Глава региона Игорь Кобзев сообщил, что в этих домах живут 113 человек, включая 20 детей. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, которые следят за безопасностью людей, сообщает РГ.

Власти Иркутской области также внимательно следят за ситуацией в Иркутске, поселке Култук и селе Баклаши. В этих населенных пунктах реки Иркут и Култучная продолжают наполняться, хотя вода пока не добралась до жилых построек. Правительство региона уже подготовило пункты временного размещения, чтобы жители могли переждать паводок в безопасности и комфорте.

Чтобы остановить дальнейший подъем воды, специалисты изменили режим работы Иркутской ГЭС. Станция снизила объем сброса воды с 1600 до 1500 кубометров в секунду. Эта мера поможет уменьшить нагрузку на русло реки и защитить территории, которые находятся ниже по течению. Спасатели остаются в населенных пунктах и готовы в любой момент прийти на помощь населению.

Гидрологи изучили прогнозы погоды и ожидают, что в ближайшие дни ситуация на реках Приангарья станет спокойнее. Уровень воды должен перестать расти и начать постепенно снижаться. Несмотря на позитивные прогнозы, все ответственные службы продолжают работу в усиленном режиме, пока угроза подтопления домов и участков полностью не исчезнет.

Из-за сильных дождей в 14 районах Дагестана и Махачкале недавно произошло массовое отключение электричества, в результате чего без света остались жители 139 населенных пунктов. 

